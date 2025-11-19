Miss Universo Entretenimiento -  19 de noviembre de 2025 - 11:36

Miss Universo 2025: Miss Venezuela luce un traje típico diseñado por el panameño Róyer Pérez

El diseñador panameño Róyer Pérez destacó en Miss Universo con el traje de Miss Venezuela, una creación inspirada en Los Roques y cargada de simbolismo marino.

Los Roques

Los Roques, donde los corales se vuelven corona, Miss Venezuela 2025

El diseñador panameño Róyer Pérez cautivó en la Competencia de Traje Típico de Miss Universo 2025 con una creación para Miss Venezuela, inspirada en el archipiélago de Los Roques. Su propuesta transformó la pasarela en un homenaje marino cargado de técnica, simbolismo y un sólido mensaje ambiental.

Miss Venezuela: Un traje donde los corales se transforman en corona

Conceptualizado bajo la frase “donde los corales se vuelven corona”, Pérez dio vida a una figura casi divina. El traje presenta corales en relieve trabajados para simular organismos vivos; una concha de nácar gigante que refleja tonos iridiscentes; y una falda de redes reutilizadas, acompañada por tortugas que representan especies vulnerables como la carey y la verde.

Artesanía panameña con mensaje ambiental

Cascadas de cuentas de vidrio evocan gotas de agua suspendidas, mientras que un halo perlado, inspirado en un erizo de mar, complementa el simbolismo ecológico de la pieza. El enfoque de Pérez combina estética, narrativa y conciencia, logrando que el traje no solo brille visualmente, sino que también funcione como un llamado a proteger los ecosistemas marinos del Caribe.

El impacto internacional de Róyer Pérez

La creación refuerza la presencia global del diseñador panameño, conocido por sus trajes teatrales y de fantasía dentro y fuera del país. Con esta propuesta para Miss Venezuela, Pérez consolida su nombre en el escenario internacional y reafirma el valor del talento artesanal panameño.

