Miss Universo 2025: cuándo será la preliminar y el desfile de trajes típicos

La competencia preliminar de Miss Universo 2025 marcará uno de los momentos más determinantes del certamen. Durante esta fase, las concursantes desfilarán en traje de baño y vestido de gala frente al panel de jueces, quienes evaluarán presencia escénica, seguridad, proyección y elegancia.

Este puntaje, junto con la entrevista privada, será clave para definir a las semifinalistas que avanzarán hacia la gala final.

Desfile de trajes típicos Miss Universo 2025: creatividad, cultura e identidad

De manera simultánea, el esperado desfile de trajes típicos reunirá algunas de las creaciones más elaboradas del concurso. Cada representante presentará un atuendo inspirado en la historia, tradiciones y símbolos culturales de su país.

Este segmento suele convertirse en uno de los más comentados en redes sociales gracias a su valor artístico, el detalle de los diseños y la espectacularidad de las presentaciones.

Cronograma oficial de las competencias de Miss Universo 2025

De acuerdo con el calendario del certamen, este miércoles 19 de noviembre se desarrollarán dos de las etapas más relevantes previas a la coronación. El Desfile de Traje Típico o Fantasía se realizará a la 1:00 a.m. (hora de Panamá), donde cada candidata mostrará una propuesta inspirada en la identidad cultural de su país.

Más tarde, a las 7:00 a.m., tendrá lugar la Competencia Preliminar, en la que las participantes serán evaluadas en traje de baño y vestido de gala, una instancia decisiva para definir quiénes avanzarán a la semifinal.

Rumbo a la final del Miss Universo 2025

Tras esta intensa jornada, solo un grupo reducido de aspirantes continuará en camino al título de Miss Universo 2025. La final se celebrará el 20 de noviembre a las 8:00pm (hora de Panamá), donde el certamen coronará a la sucesora que representará la nueva imagen global de la organización.