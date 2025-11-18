Panamá Nacionales -  18 de noviembre de 2025 - 11:55

Desmantelan red que blanqueó más de $785 mil de la Caja de Ahorros

Policía Nacional aprehende a cinco personas por desfalco de más de $785 mil a la Caja de Ahorros. Operación apunta a delitos financieros y blanqueo de capitales

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, desarticuló en la provincia de Panamá un presunto grupo delictivo dedicado a delitos financieros y blanqueo de capitales, tras una investigación que reveló un desfalco superior a 785 mil dólares en perjuicio de la Caja de Ahorros.

Desarticulan red dedicada al blanqueo de capitales vinculada a desfalco de la Caja de Ahorros

Durante la operación, denominada por las autoridades como parte de las acciones contra el crimen organizado, fueron aprehendidas cinco personas presuntamente involucradas en la estructura ilícita. Los detenidos estarían vinculados a movimientos financieros irregulares que permitieron el desvío de fondos provenientes de la entidad bancaria estatal.

Las autoridades señalaron que la investigación continúa, y no se descartan nuevas acciones operativas y judiciales para ubicar a otros posibles implicados y determinar la ruta completa del dinero. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la lucha contra los delitos financieros que afectan al sistema bancario y económico del país.

