IFARHU evalúa aumentar a 4.0 el promedio requerido para recibir el PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) está evaluando aumentar de 3.5 a 4.0 el promedio final requerido para otorgar el programa PASE-U a los estudiantes de primaria, premedia y media de los centros educativos oficiales y particulares.

Hasta la fecha, a nivel nacional, unos 700 mil estudiantes reciben el pago del PASE-U, lo que representa un monto anual que supera los 260 millones de balboas.

Durante las últimas semanas, el IFARHU ha estado realizando los pagos mediante cheques del programa, tanto en las áreas de difícil acceso como en los distritos de la provincia de Bocas del Toro.

Entre los factores que también se analizan para mejorar la distribución de los pagos, se incluye la entrega de tarjetas clave, con el fin de permitir un retiro más ágil y reducir inconsistencias en el cobro del PASE-U.