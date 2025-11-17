Estados Unidos Internacionales -  17 de noviembre de 2025 - 16:25

Donald Trump no descarta enviar tropas a Venezuela y afirma que podría hablar con Maduro

Las declaraciones de Donald Trump se producen en medio de tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe

Presidente de Estados Unidos

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que hablará en algún momento con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, no descartó la posibilidad de enviar tropas estadounidenses al país sudamericano.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe para luchar contra el narcotráfico. Venezuela ve esta operación como un paso para derrocar a Maduro, acusado por Washington de liderar una organización "terrorista" dedicada al tráfico de drogas.

"En algún momento, hablaré con él", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval. Maduro "no ha sido bueno para Estados Unidos", agregó.

Preguntado si descartaba el envío de tropas estadounidenses a Venezuela, Trump respondió: "No, no lo descarto, no descarto nada". "Tenemos que ocuparnos de Venezuela", añadió. "Han enviado a cientos de miles de personas de sus prisiones a nuestro país".

FUENTE: AFP

