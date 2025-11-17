Panamá Nacionales -  17 de noviembre de 2025 - 17:52

Acodeco revela costos de matrículas y anualidades en colegios particulares para 2026

De los 174 planteles contactados, 140 fueron incluidos en el informe final de la Acodeco sobre los costos de matrículas y anualidades para el 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) dio a conocer los resultados del monitoreo de costos de matrículas y anualidades en colegios particulares para el año académico 2026.

De los 174 planteles contactados, 140 fueron incluidos en el informe final. Según los datos recopilados, 111 colegios privados (79%) mantendrán los mismos costos en matrícula y anualidad para el próximo año lectivo.

Resultados en matrículas – Ciudad de Panamá (2025-2026)

De los 49 colegios con datos comparables:

  • Preescolar: 36 mantienen precios y 11 registran aumentos.
  • Primaria: 34 sin variación y 13 con incrementos.
  • Premedia: 37 sin cambios y 10 con aumentos.
  • Media: 40 mantienen costos y 14 reportan incrementos entre B/.10.00 y B/.69.84.

Resultados en anualidades – Ciudad de Panamá (2025-2026)

  • Kínder: 38 sin aumentos y 10 con incrementos.
  • Primaria: 37 sin variación y 11 con aumentos.
  • Premedia: 36 sin cambios y 11 con incrementos.
  • Media: 36 sin aumentos y 9 con incrementos.

Recomendaciones a los acudientes

La Acodeco recordó que los colegios particulares deben informar los costos de matrícula y anualidad al menos seis meses antes del inicio del periodo de inscripción, según el Decreto Ejecutivo 601 de 2015.

La entidad recomienda a los padres:

  • Comparar opciones educativas considerando ubicación, niveles impartidos y costos.
  • Revisar detenidamente el contrato de prestación del servicio educativo.
  • Verificar por escrito costos adicionales y descuentos.
  • El informe completo, con el detalle por provincia, está disponible en el sitio web de la Acodeco.
