Acodeco revela costos de matrículas y anualidades en colegios particulares para 2026.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) dio a conocer los resultados del monitoreo de costos de matrículas y anualidades en colegios particulares para el año académico 2026.
Resultados en matrículas – Ciudad de Panamá (2025-2026)
De los 49 colegios con datos comparables:
- Preescolar: 36 mantienen precios y 11 registran aumentos.
- Primaria: 34 sin variación y 13 con incrementos.
- Premedia: 37 sin cambios y 10 con aumentos.
- Media: 40 mantienen costos y 14 reportan incrementos entre B/.10.00 y B/.69.84.
Resultados en anualidades – Ciudad de Panamá (2025-2026)
- Kínder: 38 sin aumentos y 10 con incrementos.
- Primaria: 37 sin variación y 11 con aumentos.
- Premedia: 36 sin cambios y 11 con incrementos.
- Media: 36 sin aumentos y 9 con incrementos.
Recomendaciones a los acudientes
La Acodeco recordó que los colegios particulares deben informar los costos de matrícula y anualidad al menos seis meses antes del inicio del periodo de inscripción, según el Decreto Ejecutivo 601 de 2015.
La entidad recomienda a los padres:
- Comparar opciones educativas considerando ubicación, niveles impartidos y costos.
- Revisar detenidamente el contrato de prestación del servicio educativo.
- Verificar por escrito costos adicionales y descuentos.
- El informe completo, con el detalle por provincia, está disponible en el sitio web de la Acodeco.