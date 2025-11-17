IFARHU habilita recepción de documentos para becas universitarias: conoce las fechas y requisitos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que, a partir del lunes 17 de noviembre de 2025, iniciará una jornada de recepción de documentos físicos para estudiantes universitarios beneficiarios de becas, con el fin de actualizar la información académica necesaria para el próximo proceso de pago.
El calendario de entrega, con fechas y sedes asignadas, se encuentra disponible en la página web oficial y en las redes sociales de la institución. Esta fase aplica para estudiantes de universidades oficiales y particulares que deben presentar documentación en oficinas regionales del IFARHU.
Documentos requeridos a estudiantes de la Universidad de Panamá
- Créditos oficiales del primer semestre 2025
- Matrícula del segundo semestre de 2025 con sello fresco
- Certificación de cuenta bancaria (solo si no ha sido entregada previamente)
Universidades particulares
- Créditos del primer y segundo cuatrimestre 2025
- Matrícula del tercer cuatrimestre 2025
- Certificación de cuenta bancaria (si no fue entregada antes)
Universidades que enviarán la documentación en línea al IFARHU
Los estudiantes matriculados en instituciones con acuerdos digitales no deberán entregar documentos físicos, ya que la información será enviada directamente al IFARHU. Estas universidades son:
- Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
- UDELAS
- ISAE Universidad
- Universidad Latina de Panamá
- Universidad Interamericana de Panamá
- Universidad Americana
- UMECIT
- Quality Leadership University
- USMA
- Universidad del Istmo
- Universidad Tecnológica Oteima
- UNACHI
- UMIT
- Columbus University
Documentos que serán cargados en línea
- Universidades estatales: Matrícula del segundo semestre
- Universidades particulares: Créditos del segundo cuatrimestre y matrícula del tercer cuatrimestre
El IFARHU exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las fechas específicas y evitar contratiempos durante la entrega.