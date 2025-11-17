IFARHU habilita recepción de documentos para becas universitarias: conoce las fechas y requisitos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que, a partir del lunes 17 de noviembre de 2025, iniciará una jornada de recepción de documentos físicos para estudiantes universitarios beneficiarios de becas, con el fin de actualizar la información académica necesaria para el próximo proceso de pago.

El calendario de entrega, con fechas y sedes asignadas, se encuentra disponible en la página web oficial y en las redes sociales de la institución. Esta fase aplica para estudiantes de universidades oficiales y particulares que deben presentar documentación en oficinas regionales del IFARHU.

Documentos requeridos a estudiantes de la Universidad de Panamá

Créditos oficiales del primer semestre 2025

Matrícula del segundo semestre de 2025 con sello fresco

Certificación de cuenta bancaria (solo si no ha sido entregada previamente)

Universidades particulares

Créditos del primer y segundo cuatrimestre 2025

Matrícula del tercer cuatrimestre 2025

Certificación de cuenta bancaria (si no fue entregada antes)

IFARHU anuncia jornada especial para entrega de documentos 2025 @IFARHU

Universidades que enviarán la documentación en línea al IFARHU

Los estudiantes matriculados en instituciones con acuerdos digitales no deberán entregar documentos físicos, ya que la información será enviada directamente al IFARHU. Estas universidades son:

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

UDELAS

ISAE Universidad

Universidad Latina de Panamá

Universidad Interamericana de Panamá

Universidad Americana

UMECIT

Quality Leadership University

USMA

Universidad del Istmo

Universidad Tecnológica Oteima

UNACHI

UMIT

Columbus University

Documentos que serán cargados en línea

Universidades estatales: Matrícula del segundo semestre

Matrícula del segundo semestre Universidades particulares: Créditos del segundo cuatrimestre y matrícula del tercer cuatrimestre

El IFARHU exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las fechas específicas y evitar contratiempos durante la entrega.