Ministerio de Seguridad Pública abre convocatoria para jóvenes en academias militares de EE. UU.

El Ministerio de Seguridad Pública abre la convocatoria para jóvenes interesados en cursar estudios en academias policiales y militares en el extranjero.

Ana Canto

El Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG) informó que ya está abierta la convocatoria para jóvenes panameños entre 18 y 22 años interesados en participar en el proceso de selección para cursar estudios en academias policiales y militares en el extranjero a partir de 2026.

La convocatoria, que se realiza en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Panamá, estará disponible hasta el miércoles 10 de diciembre a las 4:00 p.m.

Los aspirantes deben tener la capacidad de leer, escribir y hablar inglés para postular a la Academia Militar de West Point, la Academia de la Fuerza Aérea, la Academia Naval y la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Cooperación Internacional del MINSEG a través de los teléfonos: 515-2815, 516-2842 y 516-2831.

