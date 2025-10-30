Estados Unidos dona seis vehículos al MINSEG para fortalecer acciones migratorias

En una ceremonia realizada en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, entregó oficialmente las llaves de seis vehículos al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.

La donación, valorada en aproximadamente $600,000, fue financiada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y forma parte de la colaboración bilateral bajo el Memorando de Entendimiento entre ambos países sobre inmigración ilegal.

Estados Unidos entregó seis vehículos al Ministerio de Seguridad Pública

image

Los vehículos entregados incluyen dos camionetas Toyota Hi-Lux, dos vans Toyota para 15 pasajeros y dos autobuses Hyundai para 52 pasajeros. Esta es la segunda entrega realizada bajo dicho acuerdo, elevando el valor total de las donaciones a más de $850,000.

Durante el acto, el embajador Cabrera destacó que esta cooperación “apoya el desarrollo del programa de retornos aéreos y permitirá fortalecer la seguridad fronteriza y combatir la inmigración ilegal”. Añadió que el programa “ha desempeñado un papel crucial en el cierre de la inmigración ilegal en Darién, reflejando la efectividad de la colaboración bilateral bajo los presidentes Trump y Mulino”.

Por su parte, el ministro Ábrego agradeció el apoyo del gobierno estadounidense y señaló que “estos recursos fortalecen nuestra capacidad de respuesta ante los desafíos migratorios, permitiéndonos operar con mayor eficiencia, seguridad y sentido humanitario. Son herramientas clave para avanzar hacia una movilidad ordenada, regulada y respetuosa de los derechos fundamentales de cada individuo”.