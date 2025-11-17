Panamá Nacionales -

Christopher Cedalise comparece a audiencia por presunta vinculación a las operaciones Eros y Colibrí

La tarde de este lunes fue llevado a audiencia Christopher Cedalise, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, y fue imputado por el cargo de conspiración para cometer delitos relacionados con droga y se le ordenó la medida de arresto domiciliario, por su presunta vinculación en las operaciones Eros y Colibrí, desarrolladas contra una red de tráfico internacional de drogas que operaba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Además, el día de hoy se llevó a cabo la imputación de cargos a los cinco últimos aprehendidos, entre ellos, un agente de seguridad y personal de carga, además de un oficial de operaciones, quien se encargaba de la introducción de maletas contaminadas con drogas.