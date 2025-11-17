Naviferias del IMA 2025: ¿cuándo comenzará la venta de jamones a nivel nacional?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las naviferias 2025 iniciarán el martes 2 de diciembre, con un costo de B/. 15.00. La primera jornada de ventas se desarrollará hasta el viernes 5 de diciembre en diversas provincias.

Simultáneamente, las ferias se llevarán a cabo inicialmente en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá (Chepo).

Naviferias del IMA 2025: ¿Cuáles productos incluye la caja navideña?

5 libras de arroz

Maíz pilado

Sal

Guandú en lata

Lata de piña en rodajas o aceite

Una pieza de jamón Picnic

El IMA recordó a la ciudadanía que deben llevar dinero en efectivo, cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.

En 2024, el IMA realizó 89 naviferias, y este año tiene previsto llevar a cabo 123. En los próximos días se anunciarán nuevas fechas y ubicaciones.