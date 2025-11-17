Naviferias del IMA 2025: ¿cuándo comenzará la venta de jamones a nivel nacional?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las naviferias 2025 iniciarán el martes 2 de diciembre, con un costo de B/. 15.00. La primera jornada de ventas se desarrollará hasta el viernes 5 de diciembre en diversas provincias.
Naviferias del IMA 2025: ¿Cuáles productos incluye la caja navideña?
- 5 libras de arroz
- Maíz pilado
- Sal
- Guandú en lata
- Lata de piña en rodajas o aceite
- Una pieza de jamón Picnic
El IMA recordó a la ciudadanía que deben llevar dinero en efectivo, cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.
En 2024, el IMA realizó 89 naviferias, y este año tiene previsto llevar a cabo 123. En los próximos días se anunciarán nuevas fechas y ubicaciones.