Panamá Nacionales -  17 de noviembre de 2025 - 10:34

Naviferias del IMA 2025: ¿cuándo comenzará la venta de jamones a nivel nacional?

El IMA recordó a la ciudadanía que para asistir a las naviferias 2025 deben llevar dinero en efectivo, cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.

Naviferias del IMA 2024.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las naviferias 2025 iniciarán el martes 2 de diciembre, con un costo de B/. 15.00. La primera jornada de ventas se desarrollará hasta el viernes 5 de diciembre en diversas provincias.

Simultáneamente, las ferias se llevarán a cabo inicialmente en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá (Chepo).

Naviferias del IMA 2025: ¿Cuáles productos incluye la caja navideña?

  • 5 libras de arroz
  • Maíz pilado
  • Sal
  • Guandú en lata
  • Lata de piña en rodajas o aceite
  • Una pieza de jamón Picnic

El IMA recordó a la ciudadanía que deben llevar dinero en efectivo, cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.

En 2024, el IMA realizó 89 naviferias, y este año tiene previsto llevar a cabo 123. En los próximos días se anunciarán nuevas fechas y ubicaciones.

