Elecciones en Chile: derecha tradicional cae al quinto lugar y ultraderecha avanza hacia La Moneda

La primera vuelta presidencial en Chile dejó un resultado histórico: la derecha tradicional fue relegada al quinto lugar, desplazada por dos corrientes de ultraderecha que hoy dominan el escenario político.

Con un 12.5 % de los votos, la exalcaldesa Evelyn Matthei quedó fuera del balotaje del próximo 14 de diciembre, que será disputado entre la candidata de izquierda Jeannette Jara (26.8 %) y el ultraderechista José Antonio Kast (23.9 %).

Matthei no solo quedó fuera, sino que fue superada por una nueva figura de extrema derecha: el diputado libertario Johannes Kaiser, quien obtuvo 13.9 % de los votos. El resultado confirma un fenómeno anticipado por las encuestas y que ya se había visto en 2021, cuando Kast superó al entonces candidato oficialista Sebastián Sichel.

Crisis y replanteamiento para la derecha tradicional

Expertos coinciden en que estos resultados obligarán al sector conservador clásico a replantear su proyecto político.

"Estos malos resultados generan la necesidad en la derecha tradicional de replantearse sus valores y propuestas", señaló el analista Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile.

Según los politólogos, la campaña estuvo dominada por temas como delincuencia, migración e inseguridad, banderas históricamente asociadas a la derecha, pero que hoy están siendo capitalizadas por fuerzas más radicales.

