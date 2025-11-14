Panamá Nacionales -  14 de noviembre de 2025 - 17:21

IFARHU explica inconsistencias en pagos del PASE-U y anuncia reprogramación en diciembre

Del 17 al 21 de noviembre el IFARHU cumplirá con el pago del PASE-U en la provincia de Bocas del Toro.

Ana Canto
Por Ana Canto

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, explicó que algunos estudiantes que reciben el pago de la beca PASE-U mediante cheques han enfrentado inconsistencias en el método de pago, situación que requiere un periodo para ser corregida.

Entre estas inconsistencias se encuentra el vencimiento de varias Tarjetas Clave Social, utilizadas para el depósito y retiro del dinero en los cajeros automáticos. Muchos padres de familia no realizaron el proceso de reposición a tiempo, lo que ha impedido que puedan recibir los fondos correspondientes.

Godoy adelantó que, una vez concluya el segundo pago del PASE-U a nivel nacional, se anunciará una nueva fecha de reprogramación del programa, la cual podría realizarse en el mes de diciembre, en instalaciones más amplias para ofrecer una mejor atención a los acudientes.

Asimismo, confirmó que del 17 al 21 de noviembre se cumplirá con el pago del PASE-U en la provincia de Bocas del Toro.

Para 2026 se abrirán las inscripciones para el Concurso General de Becas.

