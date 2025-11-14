IFARHU explica inconsistencias en pagos del PASE-U y anuncia reprogramación en diciembre

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, explicó que algunos estudiantes que reciben el pago de la beca PASE-U mediante cheques han enfrentado inconsistencias en el método de pago, situación que requiere un periodo para ser corregida.
Godoy adelantó que, una vez concluya el segundo pago del PASE-U a nivel nacional, se anunciará una nueva fecha de reprogramación del programa, la cual podría realizarse en el mes de diciembre, en instalaciones más amplias para ofrecer una mejor atención a los acudientes.
Asimismo, confirmó que del 17 al 21 de noviembre se cumplirá con el pago del PASE-U en la provincia de Bocas del Toro.
Para 2026 se abrirán las inscripciones para el Concurso General de Becas.