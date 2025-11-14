IFARHU analiza proyectos con el Centro de Arte y Cultura de Colón para impulsar el desarrollo comunitario

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, sostuvo una reunión con el director del Centro de Arte y Cultura de Colón, Abel Aronategui, como parte de un recorrido que realizó el equipo institucional por las instalaciones de este importante espacio cultural.
Posteriormente, ambos directores participaron en una reunión de trabajo en la que abordaron posibles alianzas y futuros convenios de cooperación, orientados a fortalecer iniciativas educativas, culturales y sociales que contribuyan al desarrollo y la mejora de Colón.