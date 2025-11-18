Descuento en el pago a jubilados y pensionados: ¿De cuánto será el ajuste?

El descuento del 6.75% aplicado a las pensiones de jubilados y pensionados en Panamá se mantendrá vigente, luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara constitucional el numeral 11 del artículo 84 de la Ley 462 de 18 de marzo de 2025, que respalda esta deducción obligatoria en favor de la Caja de Seguro Social (CSS).

El fallo fue publicado el miércoles 12 de noviembre en la Gaceta Oficial No. 30403-B y confirma que la retención seguirán aplicándose tanto a quienes se jubilaron del Estado como a los beneficiarios de fondos especiales de retiro.

¿Para qué se les descuenta el 6.75% a los jubilados y pensionados?

La CSS informó que la retención no es nueva y forma parte del esquema de financiamiento del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), además de contribuir al sostenimiento de servicios y prestaciones de salud para los propios jubilados.

JUBILADOSPROTESTA

La institución explicó que el descuento se aplica de forma automática, con el mismo porcentaje que se descuenta durante la vida laboral activa.

¿Cómo se calcula la pensión en Panamá?

Según la CSS, los jubilados cobran el 60% del salario base mensual promedio de los últimos 10 años, tomando los salarios más altos registrados. Además, deben cumplir con el número de cuotas mínimas exigidas por la Ley Orgánica de la CSS.

Cantidad mínima de cuotas:

180 a 215 cuotas: 1 enero 2008 – 31 diciembre 2012

180 a 239 cuotas: desde 1 enero 2013 a la fecha

Actualmente, hay personas que no logran completar las 239 cuotas. En esos casos, la CSS otorga una “Pensión Vitalicia”, calculada con base en el mínimo de 180 cuotas.