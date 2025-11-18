CSS incorpora primera cabina de fototerapia en el Complejo Hospitalario

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la puesta en funcionamiento de su primera cabina de fototerapia en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, un equipo de tecnología avanzada que permitirá atender a pacientes con diversas enfermedades dermatológicas mediante radiación ultravioleta controlada.

Este nuevo recurso médico está dirigido al tratamiento de patologías como vitíligo, psoriasis, micosis fungoide, dermatitis atópica, dermatitis por contacto, morfea y pruritos de origen metabólico, entre otros padecimientos que afectan la piel.

El dermatólogo Charles McKeever destacó que la fototerapia es “un tratamiento seguro y efectivo que estimula los melanocitos para repigmentar la piel y detener la progresión del vitíligo, además de reducir la inflamación, controlar la proliferación celular y aliviar la picazón en múltiples afecciones cutáneas”.

Actualmente, el Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario atiende alrededor de 500 consultas mensuales, muchas de ellas asociadas al cáncer de piel en pacientes de distintas edades. La incorporación de esta cabina representa un avance significativo en la atención y calidad de vida de quienes requieren estos tratamientos especializados.

La CSS reiteró su compromiso de modernizar sus servicios y ampliar la tecnología disponible para mejorar la respuesta médica y la accesibilidad de los pacientes a terapias de última generación.