Colapsa fachada de la Policlínica Manuel María Valdés; CSS aclara

Parte de la fachada de la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en San Miguelito, colapsó la mañana de este lunes, lo que generó preocupación entre pacientes y residentes del área. La Caja de Seguro Social (CSS) aclaró que lo que se desprendió fueron “algunos parasoles decorativos” de la estructura exterior, y no elementos que comprometan la seguridad del edificio.
CSS confirma que no hubo heridos tras colapso en policlínica
La institución detalló que la policlínica tiene 56 años de construcción, y que el desgaste responde a la falta de mantenimiento en administraciones anteriores, lo que ha provocado un deterioro progresivo.
La CSS también anunció que a finales de este mes está programado el inicio de las obras de remodelación, que incluirán mejoras en infraestructura y condiciones de seguridad para los pacientes y el personal de salud.