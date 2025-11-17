Colapsa fachada de la Policlínica Manuel María Valdés; CSS aclara

Parte de la fachada de la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en San Miguelito, colapsó la mañana de este lunes, lo que generó preocupación entre pacientes y residentes del área. La Caja de Seguro Social ( CSS ) aclaró que lo que se desprendió fueron “algunos parasoles decorativos” de la estructura exterior, y no elementos que comprometan la seguridad del edificio.

"No forman parte de la estructura principal, por lo que la losa del edificio no se vio afectada", informó la entidad en un comunicado. También confirmó que no se reportaron heridos, ni fue necesario suspender los servicios médicos, que continúan funcionando con normalidad.

CSS confirma que no hubo heridos tras colapso en policlínica

La @CSSPanama aclaró que lo que se desprendió fueron "algunos parasoles decorativos... que no forman parte de la estructura principal, por lo que la losa del edificio no se vio… pic.twitter.com/ozqHojo5bQ — Telemetro Reporta (@TReporta) November 17, 2025

La institución detalló que la policlínica tiene 56 años de construcción, y que el desgaste responde a la falta de mantenimiento en administraciones anteriores, lo que ha provocado un deterioro progresivo.

La CSS también anunció que a finales de este mes está programado el inicio de las obras de remodelación, que incluirán mejoras en infraestructura y condiciones de seguridad para los pacientes y el personal de salud.