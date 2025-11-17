CSS traslada Programa de Diálisis Peritoneal a la Ciudad de la Salud este 17 de noviembre

A partir de este lunes 17 de noviembre, el Programa de Diálisis Peritoneal y la colocación de catéteres transitorios y permanentes serán trasladados desde el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid hacia su nueva sede en el Instituto Nefrológico de la Ciudad de la Salud, informó la Caja de Seguro Social (CSS) .

El cambio forma parte del plan de reestructuración del Complejo Hospitalario, que busca mejorar la calidad de atención para los usuarios y reubicar progresivamente los servicios hacia instalaciones más modernas, amplias y equipadas.

El Instituto Nefrológico está diseñado para ofrecer una atención más cómoda para los pacientes y cuenta con tecnología de punta y un equipo médico multidisciplinario, especializado en enfermedades renales.

Ciudad de la Salud recibe el Programa de Diálisis Peritoneal

image

El Dr. Rafael Pérez Carrillo, jefe del Servicio de Nefrología, explicó que diariamente se atienden entre 12 y 16 pacientes en diálisis peritoneal, quienes se alternarán con los del Programa de Clínica de Pre-diálisis para reforzar el seguimiento médico y la educación sobre el tratamiento. Actualmente, el programa brinda atención a 94 pacientes, entre ellos 44 hombres y 50 mujeres, todos previamente notificados sobre este traslado.

La diálisis peritoneal es un tratamiento que utiliza el revestimiento interno del abdomen como filtro natural para eliminar toxinas y exceso de líquidos del organismo. A diferencia de la hemodiálisis, puede realizarse en el hogar y requiere entre 8 y 12 horas por sesión, dependiendo de la indicación del nefrólogo.

La CSS reiteró su compromiso con ofrecer servicios de salud oportunos y seguros, destacando que este traslado forma parte de la modernización de su red hospitalaria para garantizar mejores condiciones de atención a la población asegurada.