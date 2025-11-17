Licencia de conducir en Panamá 2025: ¿Cuánto cuesta sacarla por primera vez y cuáles son los requisitos?

La licencia de conducir en Panamá tiene un costo de B/. 40.00 para quienes la solicitan por primera vez, según los precios oficiales publicados por SERTRACEN, empresa encargada de emitir los documentos de conducción en el país. A pesar del paso del tiempo, estos costos no han variado en 18 años, manteniéndose iguales para los distintos trámites relacionados con licencias.

Tarifas vigentes en Panamá

Licencia por primera vez: B/. 40.00

B/. 40.00 Renovación: B/. 40.00

B/. 40.00 Duplicado por pérdida o daño: B/. 20.00

B/. 20.00 Ampliación de categoría: B/. 40.00

Permiso provisional para licencia de conducir a menores de 16 y 17 años

Los menores de edad pueden solicitar un permiso provisional, con validez hasta cumplir 18 años o según el período aprobado por la caución bancaria presentada. Este permiso solo permite conducir de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Requisitos para menores:

Certificado de salud mental y física

Examen toxicológico

Fianza o caución bancaria para cubrir daños a terceros

Paz y salvo con la ATTT

Recomendaciones importantes

La renovación debe hacerse dentro de los 30 días posteriores al vencimiento para evitar sanciones.

para evitar sanciones. Manejar con la licencia vencida implica una multa de B/. 50.00 .

. Para cualquier trámite, es obligatorio estar paz y salvo con la ATTT.

SERTRACEN recuerda que los precios buscan mantener un sistema de movilidad seguro y ordenado, tanto para nuevos conductores como para quienes ya cuentan con licencia. Los interesados pueden agendar su cita a través del sitio web oficial.