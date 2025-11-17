Licencia de conducir en Panamá 2025: ¿Cuánto cuesta sacarla por primera vez y cuáles son los requisitos?

La licencia de conducir en Panamá tiene un costo de B/. 40.00 para quienes la solicitan por primera vez, según los precios oficiales publicados por SERTRACEN, empresa encargada de emitir los documentos de conducción en el país. A pesar del paso del tiempo, estos costos no han variado en 18 años, manteniéndose iguales para los distintos trámites relacionados con licencias.
Tarifas vigentes en Panamá
- Licencia por primera vez: B/. 40.00
- Renovación: B/. 40.00
- Duplicado por pérdida o daño: B/. 20.00
- Ampliación de categoría: B/. 40.00
Permiso provisional para licencia de conducir a menores de 16 y 17 años
Los menores de edad pueden solicitar un permiso provisional, con validez hasta cumplir 18 años o según el período aprobado por la caución bancaria presentada. Este permiso solo permite conducir de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
Requisitos para menores:
- Certificado de salud mental y física
- Examen toxicológico
- Fianza o caución bancaria para cubrir daños a terceros
- Paz y salvo con la ATTT
Recomendaciones importantes
- La renovación debe hacerse dentro de los 30 días posteriores al vencimiento para evitar sanciones.
- Manejar con la licencia vencida implica una multa de B/. 50.00.
- Para cualquier trámite, es obligatorio estar paz y salvo con la ATTT.
SERTRACEN recuerda que los precios buscan mantener un sistema de movilidad seguro y ordenado, tanto para nuevos conductores como para quienes ya cuentan con licencia. Los interesados pueden agendar su cita a través del sitio web oficial.