Licencia de conducir en Panamá 2025: ¿Cuánto cuesta sacarla por primera vez y cuáles son los requisitos?

La licencia de conducir en Panamá cuesta B/.40.00 por primera vez y el precio no cambia desde hace 18 años. Conoce requisitos, costos y trámites vigentes.

Licencia de conducir en Panamá 2025

Licencia de conducir en Panamá 2025

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La licencia de conducir en Panamá tiene un costo de B/. 40.00 para quienes la solicitan por primera vez, según los precios oficiales publicados por SERTRACEN, empresa encargada de emitir los documentos de conducción en el país. A pesar del paso del tiempo, estos costos no han variado en 18 años, manteniéndose iguales para los distintos trámites relacionados con licencias.

Tarifas vigentes en Panamá

  • Licencia por primera vez: B/. 40.00
  • Renovación: B/. 40.00
  • Duplicado por pérdida o daño: B/. 20.00
  • Ampliación de categoría: B/. 40.00

Permiso provisional para licencia de conducir a menores de 16 y 17 años

Los menores de edad pueden solicitar un permiso provisional, con validez hasta cumplir 18 años o según el período aprobado por la caución bancaria presentada. Este permiso solo permite conducir de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Requisitos para menores:

  • Certificado de salud mental y física
  • Examen toxicológico
  • Fianza o caución bancaria para cubrir daños a terceros
  • Paz y salvo con la ATTT

Recomendaciones importantes

  • La renovación debe hacerse dentro de los 30 días posteriores al vencimiento para evitar sanciones.
  • Manejar con la licencia vencida implica una multa de B/. 50.00.
  • Para cualquier trámite, es obligatorio estar paz y salvo con la ATTT.

SERTRACEN recuerda que los precios buscan mantener un sistema de movilidad seguro y ordenado, tanto para nuevos conductores como para quienes ya cuentan con licencia. Los interesados pueden agendar su cita a través del sitio web oficial.

