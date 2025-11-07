Panamá Nacionales -  7 de noviembre de 2025 - 07:00

Nueva licencia de conducir en Panamá: ¿es obligatorio cambiar la anterior?

La nueva licencia de conducir de Panamá cuenta con códigos encriptados de seguridad, aseguró Sertracen.

Por Ana Canto

Esta semana entró en funcionamiento el nuevo diseño de la licencia de conducir en la República de Panamá, disponible inicialmente en la sucursal de Sertracen en Plaza Carolina, provincia de Panamá. El documento incorpora nuevos parámetros de seguridad y un diseño moderno que busca fortalecer la identificación de los conductores.

Las autoridades informaron que no es obligatorio cambiar la licencia anterior, y que el nuevo formato será entregado únicamente a las personas que realicen el trámite por primera vez, renovación o duplicado.

Nueva licencia de conducir: componentes de seguridad agregados

  • Códigos encriptados de seguridad
  • Fotografía holográfica
  • Código QR para la lectura de las autoridades

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Simón Henríquez Díaz, destacó que la nueva licencia representa un paso adelante hacia un sistema de identificación más seguro y moderno, alineado con estándares internacionales.

Costos de la licencia de conducir en Panamá

  • Primera vez: B/. 40.00
  • Renovación: B/. 40.00
  • Duplicado: B/. 20.00
  • Ampliación: B/. 40.00
