Nueva licencia de conducir en Panamá: ¿es obligatorio cambiar la anterior?

Nueva licencia de conducir en Panamá. ATTT

Por Ana Canto Esta semana entró en funcionamiento el nuevo diseño de la licencia de conducir en la República de Panamá, disponible inicialmente en la sucursal de Sertracen en Plaza Carolina, provincia de Panamá. El documento incorpora nuevos parámetros de seguridad y un diseño moderno que busca fortalecer la identificación de los conductores.

Las autoridades informaron que no es obligatorio cambiar la licencia anterior, y que el nuevo formato será entregado únicamente a las personas que realicen el trámite por primera vez, renovación o duplicado.

