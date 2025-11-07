Canciller Martínez Acha representará a Panamá en Bolivia

El canciller Javier Martínez Acha representará a Panamá en la ceremonia de investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, que se realizará este sábado 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que el canciller Martínez Acha transmitirá el saludo del presidente José Raúl Mulino al nuevo gobierno boliviano, con el propósito de fortalecer los lazos históricos que unen a ambas naciones.

"El canciller Martínez Acha Vásquez presentará al nuevo gobierno boliviano el saludo del presidente José Raúl Mulino para reforzar los lazos históricos que unen a ambas naciones y reafirmará el interés de Panamá en mantener un diálogo respetuoso y constructivo", destacó la Cancillería.

Cabe recordar que el presidente electo Rodrigo Paz Pereira y su esposa, María Eugenia Urquidi, visitaron Panamá el pasado 3 de noviembre, donde fueron recibidos en el Palacio de las Garzas por el presidente Mulino y la primera dama, Maricel de Mulino, en el marco de las celebraciones de las Fiestas Patrias.

Con esta participación, Panamá reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de cooperación regional con los países de América Latina.