Tres jóvenes de Portobelo desaparecen tras viajar en lancha rumbo a Colombia

Tres jóvenes residentes en Portobelo , provincia de Colón, se encuentran desaparecidos desde el 2 de octubre, luego de salir en una lancha con destino a Necoclí, Colombia, acompañados por cuatro ciudadanos venezolanos.

Los desaparecidos fueron identificados como Josiel de los Ángeles Cabrera, Beiniriel Abimael Santo Ovalle y Abimael Flores Sánchez, uno de ellos menor de 17 años. De acuerdo con sus familiares, los jóvenes habrían salido del distrito sin el permiso de sus padres, quienes hoy piden ayuda urgente a las autoridades para conocer su paradero.

Según el relato de los familiares, la embarcación zarpó el 2 de octubre desde las costas de Portobelo con rumbo al sector de Necoclí, en el departamento de Antioquia, Colombia. Sin embargo, desde entonces no se ha tenido comunicación ni rastro de los jóvenes.

Tres jóvenes residentes en Portobelo, en Colón, se encuentran desaparecidos desde el 2 de octubre, tras salir a bordo de una lancha junto a cuatro ciudadanos de nacionalidad venezolana, hacia el sector de Necoclí, en Colombia.

Sus familiares indican que presentaron la denuncia…



Las familias han presentado la denuncia formal ante las autoridades panameñas, pero aseguran que aún no han recibido respuestas sobre los avances de la búsqueda.

"Solo queremos saber si están vivos, necesitamos ayuda para encontrarlos", expresó uno de los padres en medio de la preocupación que mantiene en vilo a toda la comunidad de Portobelo.

Las autoridades competentes no han emitido, hasta el momento, un comunicado oficial sobre este caso, pero la Policía Nacional y el Ministerio Público han recordado en ocasiones anteriores que no es necesario esperar 24, 48 o 72 horas para reportar la desaparición de una persona.