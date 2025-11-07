Ministerio Público recuerda que no hay que esperar para denunciar una desaparición en Panamá

El Ministerio Público (MP) recordó a la ciudadanía que no es necesario esperar 24, 48 ni 72 horas para reportar la desaparición de una persona en Panamá.

El fiscal Gustavo Barragán, encargado de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas, explicó que cualquier ciudadano que desconozca el paradero de un familiar o considere que este se encuentra en situación de riesgo, puede acudir de inmediato a las secciones de Atención Primaria o a las personerías en cualquier provincia para presentar la denuncia.

"Cada vez que nosotros tengamos conocimiento que un familiar nuestro está desaparecido o desconocemos su paradero, y consideramos que hay una situación de riesgo, tenemos el derecho de presentarnos ante el Ministerio Público para denunciarlo", enfatizó Barragán.

El fiscal destacó que el Ministerio Público tiene la responsabilidad constitucional y legal de iniciar las investigaciones de forma inmediata, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y otras entidades que actúan como brazos auxiliares en la búsqueda de personas.

Durante el 2025, se han reportado 1,354 personas como desaparecidas ante el Ministerio Público. De ese total, 1,230 han sido localizadas, lo que representa más del 90% de efectividad en las búsquedas, según datos oficiales. Barragán subrayó que este resultado es fruto del trabajo permanente y coordinado entre las unidades investigativas, que operan las 24 horas del día para dar con el paradero de las personas reportadas.