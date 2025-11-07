Coclé Nacionales -  7 de noviembre de 2025 - 12:48

Mega Jornada de Esterilización en Coclé: fechas, requisitos y cómo agendar tu mascota

Del 13 al 16 de noviembre se realizará en Coclé una Mega Jornada de Esterilización. Hay 2,000 cupos y precios desde B/.5.00. Agenda por WhatsApp.

Mega Jornada de Esterilización en Coclé

Mega Jornada de Esterilización en Coclé

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El amor por las mascotas también se demuestra con responsabilidad. Del 13 al 16 de noviembre, se realizará en la provincia de Coclé una Mega Jornada de Esterilización, una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los animales domésticos y promover comunidades más saludables y responsables con sus mascotas.

La jornada ofrecerá 2,000 cupos disponibles, los cuales deberán agendarse previamente mediante WhatsApp al número 6426-4365. Solo se atenderán las mascotas registradas con cita confirmada.

Mega Jornada de Esterilización en Coclé busca mejorar la calidad de vida de las mascotas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/presidenciapma/status/1986840699677901053&partner=&hide_thread=false

Los precios son accesibles:

  • Gatos: B/.5.00
  • Perros criollos: B/.15.00
  • Perros de raza: B/.45.00

Los organizadores recordaron que las mascotas deben cumplir con un ayuno de seis horas antes del procedimiento. Además, los gatos deben llegar en fundas o kennels, mientras que los perros deben usar collar y correa.

Esta Mega Jornada forma parte de las acciones comunitarias que promueven el bienestar animal y la prevención de la sobrepoblación de mascotas en Panamá. “Juntos avanzamos con paso firme hacia un Panamá que ama y protege”, destacó la organización a cargo de la actividad.

En esta nota:
Seguir leyendo

Anuncian operativo de inversión de carriles por fin de semana largo

CSS anuncia inversión millonaria para garantizar el suministro de medicamentos crónicos y degenerativos

ATTT restringe tránsito de equipo pesado por fiestas patrias

Recomendadas

Más Noticias