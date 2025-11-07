Mega Jornada de Esterilización en Coclé: fechas, requisitos y cómo agendar tu mascota

El amor por las mascotas también se demuestra con responsabilidad. Del 13 al 16 de noviembre, se realizará en la provincia de Coclé una Mega Jornada de Esterilización , una iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los animales domésticos y promover comunidades más saludables y responsables con sus mascotas.

La jornada ofrecerá 2,000 cupos disponibles, los cuales deberán agendarse previamente mediante WhatsApp al número 6426-4365. Solo se atenderán las mascotas registradas con cita confirmada.

Los precios son accesibles:

Gatos: B/.5.00

B/.5.00 Perros criollos: B/.15.00

B/.15.00 ‍ Perros de raza: B/.45.00

Los organizadores recordaron que las mascotas deben cumplir con un ayuno de seis horas antes del procedimiento. Además, los gatos deben llegar en fundas o kennels, mientras que los perros deben usar collar y correa.

Esta Mega Jornada forma parte de las acciones comunitarias que promueven el bienestar animal y la prevención de la sobrepoblación de mascotas en Panamá. “Juntos avanzamos con paso firme hacia un Panamá que ama y protege”, destacó la organización a cargo de la actividad.