Chiquita Panamá anuncia ferias de reclutamiento a partir de la próxima semana

Chiquita Panamá anuncia ferias de reclutamiento. DANIEL SANTOS / AFP

Por Ana Canto La empresa Chiquita Panamá informó que, como parte del reinicio de las operaciones bananeras en la provincia de Bocas del Toro, las empresas de aparcería realizarán ferias de reclutamiento dirigidas a las comunidades del distrito de Changuinola, bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

El objetivo de estas ferias es generar nuevas oportunidades de empleo en labores de campo, cosecha y cultivo, que se reactivarán entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.

