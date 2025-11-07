Chiquita Panamá anuncia ferias de reclutamiento a partir de la próxima semana

La empresa Chiquita Panamá informó que, como parte del reinicio de las operaciones bananeras en la provincia de Bocas del Toro, las empresas de aparcería realizarán ferias de reclutamiento dirigidas a las comunidades del distrito de Changuinola, bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).
Las jornadas se desarrollarán en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en las siguientes fechas y lugares:
- Martes 11 de noviembre: Empacadora de Finca 45
- Miércoles 12 de noviembre: Empacadora de Finca 41
- Jueves 13 de noviembre: Empacadora de Finca 33
- Viernes 14 de noviembre: Empacadora de Finca 65
- Sábado 15 de noviembre: Empacadora de Finca 13
Requisitos para participar en el reclutamiento:
- Copia de la cédula de identidad por ambos lados.
- Número de cuenta bancaria acompañado de un certificado o documento que indique el banco, nombre del titular, número y tipo de cuenta.
- Correo electrónico activo.
- Récord policivo.
- Certificado de buena salud.