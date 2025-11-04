Chiquita Panamá reanudará exportación entre diciembre y enero, con oportunidad de empleos

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anunció que entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 se espera la reanudación de la exportación del banano panameño, como parte de la segunda fase del plan de reactivación de la empresa Chiquita en Bocas del Toro .

Chiquita Panamá reanudará exportación entre diciembre

"La segunda etapa viene ahora después del mes de diciembre, enero, donde se comienza, gracias a Dios, a exportar de nuevo banano panameño, a recuperar ese producto, primer producto de exportación que teníamos a nivel nacional… si la cosa sigue como va nosotros en diciembre, enero debemos comenzar a exportar banano nuevamente", expresó Moltó.

El ministro agregó que en la primera fase del plan ya se han reactivado 3 mil empleos, y que en esta segunda fase se prevé la reactivación de 2 mil más, alcanzando así un total de 5 mil empleos directos en la provincia.

El banano fue por décadas uno de los principales productos de exportación de Panamá, y su reactivación representa un paso importante en la recuperación económica y agroindustrial del país, especialmente en la región occidental.