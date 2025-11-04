MiAmbiente atiende casos de tala y cacería ilegal en áreas protegidas del país

Durante operativos de control y vigilancia, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) atendió diversos casos de tala y cacería ilegal en áreas protegidas del país, como parte de sus acciones para garantizar la conservación de los ecosistemas nacionales.

En el Parque Nacional Volcán Barú, se detectaron actividades relacionadas con tala ilegal, mientras que en el humedal San San Pond Sak, en la provincia de Bocas del Toro, se atendió un caso de cacería ilegal.

MiAmbiente responde denuncia ciudadana

Asimismo, en el Parque Nacional Camino de Cruces, personal técnico de MiAmbiente respondió a una denuncia ciudadana relacionada con posibles afectaciones al área protegida.

La institución informó que todos los casos fueron remitidos a las autoridades competentes para su debida investigación y reiteró su compromiso con la protección de la biodiversidad y la aplicación de la legislación ambiental en todo el territorio nacional.