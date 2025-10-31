MiAmbiente ordena cierre temporal de Isla Escudo de Veraguas por daños ambientales

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) anunció el cierre temporal del área protegida Isla Escudo de Veraguas – Degó, tras constatar un grave desorden y destrucción ambiental en esta irremplazable zona natural ubicada en la provincia de Bocas del Toro.

La medida establece un período de cierre de un año, durante el cual quedan suspendidas todas las actividades turísticas, recreativas, pesqueras, de navegación, construcción o aprovechamiento de recursos naturales dentro del área protegida.

Solo se permitirán actividades científicas, correctivas, de limpieza, restauración ambiental, monitoreo o control, que cuenten con autorización previa de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad de MiAmbiente.

Durante este periodo, el ministerio coordinará la implementación de programas temporales de apoyo a comunidades bocatoreñas e indígenas, enfocados en capacitación para pesca responsable, ecoturismo comunitario y restauración ecológica.

Asimismo, se elaborará un plan de monitoreo y restauración ecológica que incluirá la evaluación del estado de los ecosistemas y recomendaciones sobre la reapertura o extensión del cierre, según los resultados obtenidos.

Un informe técnico de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad documentó extensas irregularidades en la isla, incluyendo acumulación de desechos sólidos, deforestación, construcción de viviendas sobre manglares, cría de especies domésticas y pesca de especies protegidas, como la langosta del Caribe y el cambute.

El reporte también señala el uso ilegal de trasmallos, la navegación a alta velocidad en zonas sensibles y la alteración de hábitats críticos donde habitan especies endémicas, entre ellas el perezoso pigmeo, considerado un símbolo único de la biodiversidad panameña.