Alcaldía de Panamá presenta nuevos horarios en los Centros de Atención al Contribuyente

A partir del viernes 8 de noviembre de 2025, la Alcaldía de Panamá implementará nuevos horarios de atención en sus Centros de Atención al Contribuyente (CAC), con el objetivo de optimizar los servicios municipales y facilitar los trámites a los usuarios.

Horario en el Centro de Atención al Contribuyente de la Alcaldía de Panamá

De acuerdo con la institución, los contribuyentes podrán realizar sus gestiones en los siguientes puntos y horarios:

Centro de Entregas de Placas

Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 6:00 p.m.

Sábados: 7:00 a.m. – 1:00 p.m.

Edificio Hatillo

Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. – 12:00 m.d.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Panamaalcaldia/status/1983652197306118198&partner=&hide_thread=false ¡Atención contribuyentes!

Desde el 8 de noviembre entran en vigor los nuevos horarios de nuestros Centros de Atención al Contribuyente. pic.twitter.com/XL5vOsRAxH — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) October 29, 2025

CAC Parque Francisco Arias Paredes

Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.

Fin de semana: Cerrado

Crystal Plaza (Las Cumbres), Megamall y Magna Corp

Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Fin de semana: Cerrado

La administración municipal reiteró su compromiso con brindar una atención más eficiente, accesible y cercana a la ciudadanía, impulsando la modernización de los servicios municipales en beneficio de todos los contribuyentes.