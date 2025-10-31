Alcaldía de Panamá presenta nuevos horarios en los Centros de Atención al Contribuyente

A partir del viernes 8 de noviembre de 2025, la Alcaldía de Panamá implementará nuevos horarios de atención en sus Centros de Atención al Contribuyente (CAC), con el objetivo de optimizar los servicios municipales y facilitar los trámites a los usuarios.
Horario en el Centro de Atención al Contribuyente de la Alcaldía de Panamá
De acuerdo con la institución, los contribuyentes podrán realizar sus gestiones en los siguientes puntos y horarios:
- Centro de Entregas de Placas
Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 6:00 p.m.
Sábados: 7:00 a.m. – 1:00 p.m.
- Edificio Hatillo
Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. – 12:00 m.d.
- CAC Parque Francisco Arias Paredes
Lunes a viernes: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
Fin de semana: Cerrado
- Crystal Plaza (Las Cumbres), Megamall y Magna Corp
Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Fin de semana: Cerrado
La administración municipal reiteró su compromiso con brindar una atención más eficiente, accesible y cercana a la ciudadanía, impulsando la modernización de los servicios municipales en beneficio de todos los contribuyentes.