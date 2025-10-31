Alcaldía de Panamá realiza limpieza en cementerios municipales por Día de los Difuntos

El personal de la Alcaldía de Panamá llevó a cabo labores de limpieza y pintura en los cementerios municipales de Concepción, El Chorrillo, Chilibre, Pacora, Juan Díaz, Pueblo Nuevo y Utivé, como parte de los preparativos para la conmemoración del Día de los Difuntos, este domingo 2 de noviembre.
Alcaldía de Panamá realizó limpieza y pintura en cementerios municipales
El municipio informó que los cementerios estarán abiertos al público de 5:00 a.m. a 4:30 p.m., para que los ciudadanos puedan visitar y rendir homenaje a sus seres queridos en un entorno limpio y ordenado.
La Alcaldía reiteró su compromiso con el mantenimiento de los espacios públicos y exhortó a la población a mantener la limpieza durante sus visitas a los camposantos.