Contraloría ordena secuestro de bienes a Héctor Valdés Carrasquilla, exalcalde de San Miguelito

La Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes por un monto de B/.285,845.82 al exalcalde del distrito de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, y a otros tres exfuncionarios del municipio.
“De acuerdo con un informe de la Dirección Nacional de Auditoría Forense, las inconsistencias fueron detectadas en las operaciones realizadas entre marzo y abril de 2022, afectando el patrimonio público municipal. La investigación determinó una incorrecta administración de los ingresos percibidos por la institución durante ese período”, señala la Contraloría.