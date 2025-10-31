Contraloría ordena secuestro de bienes a Héctor Valdés Carrasquilla, exalcalde de San Miguelito

Contraloría ordena secuestro de bienes a Héctor Valdés Carrasquilla.

Por Ana Canto La Contraloría General de la República ordenó el secuestro de bienes por un monto de B/.285,845.82 al exalcalde del distrito de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, y a otros tres exfuncionarios del municipio.

Estas medidas precautorias se adoptan tras detectarse irregularidades en los ingresos recaudados por una de las agencias municipales. El secuestro incluye bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, depósitos, valores y créditos, hasta que concluya el proceso administrativo.

