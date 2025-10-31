Panamá Nacionales -  31 de octubre de 2025 - 12:42

Contraloría ordena secuestro de bienes a Héctor Valdés Carrasquilla, exalcalde de San Miguelito

La orden de la Contraloría ordena el secuestro de los bienes del exalcalde Héctor Valdés Carrasquilla y de otros tres exfuncionarios del municipio.

Estas medidas precautorias se adoptan tras detectarse irregularidades en los ingresos recaudados por una de las agencias municipales. El secuestro incluye bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, depósitos, valores y créditos, hasta que concluya el proceso administrativo.

“De acuerdo con un informe de la Dirección Nacional de Auditoría Forense, las inconsistencias fueron detectadas en las operaciones realizadas entre marzo y abril de 2022, afectando el patrimonio público municipal. La investigación determinó una incorrecta administración de los ingresos percibidos por la institución durante ese período”, señala la Contraloría.

