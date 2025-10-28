Alcaldesa de Arraiján solicita a la Contraloría agilizar auditorías a la pasada administración

La alcaldesa de Arraiján , Stefany Peñalba, hizo un llamado a la Contraloría General de la República para que agilice las auditorías pendientes y adopte medidas urgentes que permitan avanzar en las investigaciones por presuntas irregularidades cometidas durante la administración anterior.

De acuerdo con Peñalba, se espera conocer los resultados de los procesos “específicamente contra el exalcalde, tesoreros y funcionarios que estuvieron a cargo de proyectos de descentralización, en donde se pagó hasta tres veces el mismo proyecto”.

“Hoy solamente falta que la Contraloría envíe sus informes para poder darle la terminación y poder hacer justicia a nuestros ciudadanos, que eso ha causado que su calidad de vida se afecte y asimismo terminar con la corrupción en nuestro distrito de Arraiján”, detalló la alcaldesa.

La solicitud se realizó tras una reunión sostenida este lunes 27 de octubre con el procurador general de la Nación, Luis Gómez, en la que se dio seguimiento a más de 25 denuncias presentadas por presuntos “actos de corrupción, saqueo y robo de la administración anterior”, por un monto superior 3 millones de dólares.