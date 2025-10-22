Panamá Oeste Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 15:54

Ley Seca en Panamá Oeste: Arraiján prohíbe venta de licor por el Día de los Difuntos

La Alcaldía de Arraiján establece Ley Seca el 2 de noviembre, prohibiendo la venta y expendio de licor en comercios y restaurantes.

La medida establece la prohibición de venta y expendio de licor en todos los establecimientos, incluyendo parrilladas, restaurantes, tiendas, supermercados, minisúper y cualquier otro comercio o persona natural o jurídica previamente autorizada, desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. del 2 de noviembre.

Alcaldía de Arraiján establece Ley Seca en el distrito

Esta normativa tiene como objetivo garantizar el orden público y el respeto durante la conmemoración de los difuntos, promoviendo un ambiente seguro para las familias que visiten los cementerios y participen en actividades conmemorativas.

La Alcaldía de Arraiján exhorta a la ciudadanía a cumplir con la Ley Seca y evitar sanciones que podrían derivarse del incumplimiento de esta disposición.

