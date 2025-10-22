Ley Seca en Panamá Oeste: Arraiján prohíbe venta de licor por el Día de los Difuntos

La Alcaldía del distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, decretó Ley Seca con motivo del Día de los Difuntos.
La medida establece la prohibición de venta y expendio de licor en todos los establecimientos, incluyendo parrilladas, restaurantes, tiendas, supermercados, minisúper y cualquier otro comercio o persona natural o jurídica previamente autorizada, desde las 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. del 2 de noviembre.
Alcaldía de Arraiján establece Ley Seca en el distrito
Esta normativa tiene como objetivo garantizar el orden público y el respeto durante la conmemoración de los difuntos, promoviendo un ambiente seguro para las familias que visiten los cementerios y participen en actividades conmemorativas.
La Alcaldía de Arraiján exhorta a la ciudadanía a cumplir con la Ley Seca y evitar sanciones que podrían derivarse del incumplimiento de esta disposición.