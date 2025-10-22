IMA anuncia nuevas Agroferias con productos a bajos precios este jueves 23 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el jueves 23 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y cédula.
- Parque Unión, corregimiento de Chitré
Veraguas
- Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago
Chiriquí
- Cancha comunal de San Andrés, distrito de Bugaba.
- Plaza de Lazo de Las Tumbas, corregimiento de Bongo, Bugaba.
Coclé
- Casa local de Churuquita Chiquita, corregimiento de Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé.
Panamá Este
- Casa comunal de Chepillo, corregimiento de Chepillo Isla, distrito de Chepo.
Panamá Oeste
- Parque de Altos de El Tecal, corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján.
Los Santos
- Cancha de San José, distrito de Las Tablas.
Panamá
- Estacionamientos de Ampyme, Edificio 96 en Vía Israel, corregimiento de Bella Vista.