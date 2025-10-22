Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 15:47

IMA anuncia nuevas Agroferias con productos a bajos precios este jueves 23 de octubre

Agroferias del IMA para el jueves 23 de octubre en diversas provincias con productos frescos y de calidad.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el jueves 23 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y cédula.

Agroferias del jueves 23 de octubre

Herrera

  • Parque Unión, corregimiento de Chitré

Veraguas

  • Estadio Omar Torrijos Herrera, distrito de Santiago

Chiriquí

  • Cancha comunal de San Andrés, distrito de Bugaba.
  • Plaza de Lazo de Las Tumbas, corregimiento de Bongo, Bugaba.

Coclé

  • Casa local de Churuquita Chiquita, corregimiento de Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé.

Panamá Este

  • Casa comunal de Chepillo, corregimiento de Chepillo Isla, distrito de Chepo.

Panamá Oeste

  • Parque de Altos de El Tecal, corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján.

Los Santos

  • Cancha de San José, distrito de Las Tablas.

Panamá

  • Estacionamientos de Ampyme, Edificio 96 en Vía Israel, corregimiento de Bella Vista.
