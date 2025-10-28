Autoridades declaran Alerta Roja por huracán Melissa en tres provincias del país

Las autoridades elevaron a Alerta Roja las provincias de Veraguas, Los Santos y Chiriquí, debido a las afectaciones ocasionadas por los efectos indirectos del huracán Melissa, que actualmente alcanzó la categoría 5.

Además, se mantiene Alerta Amarilla en la Comarca Ngäbe Buglé, ante el incremento de lluvias, desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que se prevé que los efectos del fenómeno se mantengan hasta el 30 de octubre, e hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar zonas de riesgo.

“Estamos estableciendo la Alerta Roja para Veraguas área de Soná, Mariato y Las Palmas; en Los Santos, para el distrito de Tonosí; y en Chiriquí, en el área de Barú, Renacimiento y Tierras Altas. Definitivamente estamos ante un evento en varios países que tiene que ver con el huracán Melissa, que ha llegado a su punto más alto”, señaló Montalvo. “Estamos estableciendo la Alerta Roja para Veraguas área de Soná, Mariato y Las Palmas; en Los Santos, para el distrito de Tonosí; y en Chiriquí, en el área de Barú, Renacimiento y Tierras Altas. Definitivamente estamos ante un evento en varios países que tiene que ver con el huracán Melissa, que ha llegado a su punto más alto”, señaló Montalvo.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y las entidades de seguridad y rescate mantienen un monitoreo constante en las zonas bajo alerta para brindar asistencia oportuna a las comunidades afectadas.