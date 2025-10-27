IMHPA emite alerta por lluvias y posibles inundaciones en varias provincias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de lluvias y aguaceros intermitentes a constantes, con posibilidad de inundaciones, desbordes de ríos y deslizamientos en varias regiones del país.
IMHPA alerta por lluvias y posibles inundaciones en Panamá
Las zonas bajo aviso incluyen: Veraguas, Los Santos, Herrera, Chiriquí, Ngäbe Buglé, Coclé, Darién, Panamá Este, Bocas del Toro y la Comarca Emberá (Sambú).
El IMHPA recomienda a la población tomar precauciones, evitar cruzar ríos o quebradas, y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante posibles emergencias.