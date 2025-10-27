Sismo de magnitud 6.1 sacude el oeste de Turquía sin reportes de víctimas

Un sismo de magnitud 6.1 se registró la noche de este lunes en el oeste de Turquía, informó la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD).
Sismo de magnitud 6.1 sacude el oeste de Turquía
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:48 p.m. hora local (19:48 GMT), con epicentro en la localidad de Sindirgi, y fue percibido en varias ciudades del oeste del país, incluyendo Estambul y Esmirna, según el reporte oficial.
Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños graves, aunque las autoridades mantienen monitoreo constante en la zona para evaluar posibles afectaciones estructurales y brindar atención a la población. Turquía se encuentra ubicada sobre importantes fallas geológicas, lo que la convierte en una de las regiones más propensas a sismos en el mundo.
FUENTE: AFP