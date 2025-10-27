Lula y Trump avanzan en disputa comercial entre Brasil y EE.UU.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este lunes que su país y Estados Unidos están cerca de alcanzar una “solución definitiva” a la disputa comercial que ambos mantienen, tras reunirse con el exmandatario estadounidense Donald Trump en Malasia.
El encuentro se realizó el domingo, y al día siguiente Trump viajó a Japón como parte de su gira asiática, que culminará en Corea del Sur, donde está previsto un encuentro con el presidente chino Xi Jinping.
Tensión en Brasil por los aranceles y la condena de Bolsonaro
Según fuentes diplomáticas, uno de los principales temas de la conversación fue la imposición de aranceles del 50% por parte de Estados Unidos a los productos brasileños, adoptada como represalia tras la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.
Bolsonaro fue declarado culpable por sus intentos de impedir la toma de posesión de Lula en 2023 y por su presunta participación en un complot para atentar contra la vida del mandatario brasileño.
Lula subrayó que Brasil busca una relación comercial “basada en el respeto mutuo y en la cooperación”, y confía en que el diálogo con Washington permita “normalizar los flujos comerciales y restaurar la confianza” entre ambos países.
FUENTE: AFP