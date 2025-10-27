Lula y Trump avanzan en disputa comercial entre Brasil y EE.UU.

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este lunes que su país y Estados Unidos están cerca de alcanzar una “solución definitiva” a la disputa comercial que ambos mantienen, tras reunirse con el exmandatario estadounidense Donald Trump en Malasia.

"Estoy convencido de que en pocos días tendremos una solución definitiva entre Estados Unidos y Brasil para que la vida siga buena y alegre", declaró Lula a periodistas en Kuala Lumpur, donde ambos coincidieron durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El encuentro se realizó el domingo, y al día siguiente Trump viajó a Japón como parte de su gira asiática, que culminará en Corea del Sur, donde está previsto un encuentro con el presidente chino Xi Jinping.

Tensión en Brasil por los aranceles y la condena de Bolsonaro

Brasil y Estados Unidos alcanzarán pronto una "solución definitiva" a su disputa comercial, afirmó el lunes el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su encuentro con Donald Trump en Malasia.



Lula se reunió el domingo en Kuala Lumpur con Trump, quien el lunes

Según fuentes diplomáticas, uno de los principales temas de la conversación fue la imposición de aranceles del 50% por parte de Estados Unidos a los productos brasileños, adoptada como represalia tras la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.

Bolsonaro fue declarado culpable por sus intentos de impedir la toma de posesión de Lula en 2023 y por su presunta participación en un complot para atentar contra la vida del mandatario brasileño.

Lula subrayó que Brasil busca una relación comercial “basada en el respeto mutuo y en la cooperación”, y confía en que el diálogo con Washington permita “normalizar los flujos comerciales y restaurar la confianza” entre ambos países.

