México sigue esperando disculpa de España por abusos durante la conquista

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que México mantiene relaciones con España, pero aún espera respuesta a la solicitud de disculpa por la conquista.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este lunes que, aunque las relaciones con España se mantienen activas, su gobierno sigue esperando una respuesta a la carta enviada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitaba una disculpa oficial por los abusos cometidos durante la conquista.

Presidenta Sheinbaum indicó que México mantiene relaciones con España

“Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco que la secretaria de Cultura y la secretaria de Turismo visitaron el país; es decir, hay relaciones económicas, políticas y turísticas”, señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina. “Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco que la secretaria de Cultura y la secretaria de Turismo visitaron el país; es decir, hay relaciones económicas, políticas y turísticas”, señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

La solicitud de disculpa refleja la memoria histórica de México y la intención de su gobierno de reconocer y abordar los abusos del pasado, mientras se mantienen vínculos diplomáticos y comerciales con España.

