Huracán Melissa alcanza categoría 5 y causa alerta por inundaciones catastróficas en Jamaica

El huracán Melissa alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson, mientras avanza lentamente por el Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

"Melissa es ahora un huracán de categoría 5. Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche", advirtió el organismo en su más reciente boletín.

El fenómeno, que ya ha dejado al menos cuatro fallecidos en Haití y República Dominicana, ha provocado intensas lluvias, deslaves y cortes de energía en varias zonas del Caribe.

Huracán Melissa alcanza categoría 5 y causa alerta

El huracán Melissa, que actualmente avanza por el Caribe, alcanzó el lunes la categoría máxima, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que advirtió de posibles "inundaciones catastróficas" en Jamaica.

"Melissa es ahora un huracán de categoría 5", escribió el… https://t.co/x8FTdoXyoN pic.twitter.com/Oxwv6Q2zRp — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2025

De acuerdo con el NHC, Melissa registra vientos sostenidos de casi 260 kilómetros por hora y mantiene un desplazamiento lento, lo que aumenta el riesgo de daños prolongados en las áreas bajo su trayectoria.

Las autoridades meteorológicas pronostican hasta un metro de acumulación de lluvia, lo que podría generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

"Esta posibilidad de lluvias extremas, debido a la lentitud del movimiento, va a provocar una catástrofe aquí en Jamaica", alertó Jamie Rhome, subdirector del NHC, durante una conferencia transmitida en línea.

Equipos de emergencia en Jamaica permanecen en estado de máxima alerta, mientras el gobierno evalúa evacuaciones preventivas en las zonas más vulnerables al impacto del huracán.

