PANAMÁ Nacionales -  26 de octubre de 2025 - 18:27

SINAPROC declara alerta amarilla en tres provincias por condiciones climáticas

El director del SINAPROC detalló que ya se han registrado afectaciones por inundaciones en varias regiones, donde se han habilitado albergues temporales.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) elevó este domingo 26 de octubre la Alerta Amarilla para el sur del distrito de Tonosí, en Los Santos, el sur de la provincia de Veraguas y el sur de Barú, en Chiriquí, ante los posibles efectos indirectos del huracán Melissa.

Se prevé un incremento de lluvias, inundaciones, ráfagas de viento y oleajes. El director del Sinaproc, Omar Smith, detalló que ya se han registrado afectaciones por inundaciones en varias regiones, donde se han habilitado albergues temporales.

Durante el fin de semana se reportaron fuertes aguaceros en Chiriquí y Veraguas. En esta última provincia, los moradores de la comunidad de Quebro tuvieron que desalojar sus viviendas ante el inminente peligro de inundación.

¿Qué significa la alerta amarilla del SINAPROC?

La institución explicó que la Alerta Amarilla se emite para advertir a la población sobre la alta probabilidad de impacto de lluvias y otros fenómenos asociados. En esta fase se preparan recursos, se activan los centros de operaciones de emergencia y se exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta y seguir las instrucciones oficiales.

