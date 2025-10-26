SINAPROC evacúa a moradores de Quebro, en Mariato, tras desbordamiento de río

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó sobre el desbordamiento del río Quebro, en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, por lo que se procedió con la evacuación preventiva de los moradores de Loma de Quebro hacia zonas seguras.
Señala que por el momento solo circulan vehículos 4x4.