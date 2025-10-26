Veraguas Nacionales -  26 de octubre de 2025 - 11:30

SINAPROC evacúa a moradores de Quebro, en Mariato, tras desbordamiento de río

SINAPROC señaló que, por el momento, solo se permite el paso de vehículos 4x4 hacía la comunidad de Loma de Quebro.

Ana Canto
El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó sobre el desbordamiento del río Quebro, en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas, por lo que se procedió con la evacuación preventiva de los moradores de Loma de Quebro hacia zonas seguras.

La entidad señaló que, por el momento, solo se permite el paso de vehículos 4x4.

