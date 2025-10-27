Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 13:54

¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA hasta el miércoles 29 de octubre

El IMA tiene previsto realizar las agroferias en diferentes puntos del país martes 28 al miércoles 29 de octubre. Además ofrecerán bolsas de comida por $5.00

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el martes 28 y miércoles 29 de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.

Agroferia del IMA para el martes 28 de octubre

Colón

  • Frente a la iglesia católica del corregimiento de Cuango, distrito de Santa Isabel.

Panamá

  • Predios de la Junta Comunal de Caimitillo, distrito de Panamá
  • Parroquia San Agustín en Villa Zaita, corregmieminto de Ernesto Córdoba, distrito de Panamá

Comarca Ngäbe Buglé

  • Casa Comunal del corregimiento de El Bale, distrito de Ñurum.

Coclé

  • Parque Santiago Apóstol, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón

Los Santos

  • Cancha municipal del Guayabal, corregimiento de Los Olivos, distrito de Los Santos.

Coclé

  • Casa local de Churubé, corregimiento de El Caño, distrito de Natá

Herrera

  • Cancha comunal del corregimiento de Chumical, distrito de Las Minas

Chiriquí

  • Cancha Comunal del corregimiento de Tinajas, distrito de Dolega

Panamá Este

  • Parque Santa Rosa Lima, corregimiento de Las Margaritas, distrito de Chepo
Agroferia del IMA para el miércoles 29 de octubre

Los Santos

  • Cancha del corregimiento de Flores, distrito de Tonosí

Chiriquí

  • Cancha comunal del corregimiento de Santa Lucía, distrito de Remedios

Panamá Este

  • Cartagando (Yosevat) en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Panamá Oeste

  • Casa Cultural del corregimiento de Lídice, distrito de Capira.

Panamá

  • Parque Miramar, corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá

Herrera

  • Cancha Comunal del corregimiento de Ciruelo Abajo, distrito de Pesé
