¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA hasta el miércoles 29 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el martes 28 y miércoles 29 de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.
Agroferia del IMA para el martes 28 de octubre
Colón
- Frente a la iglesia católica del corregimiento de Cuango, distrito de Santa Isabel.
Panamá
- Predios de la Junta Comunal de Caimitillo, distrito de Panamá
- Parroquia San Agustín en Villa Zaita, corregmieminto de Ernesto Córdoba, distrito de Panamá
Comarca Ngäbe Buglé
- Casa Comunal del corregimiento de El Bale, distrito de Ñurum.
Coclé
- Parque Santiago Apóstol, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón
Los Santos
- Cancha municipal del Guayabal, corregimiento de Los Olivos, distrito de Los Santos.
Coclé
- Casa local de Churubé, corregimiento de El Caño, distrito de Natá
Herrera
- Cancha comunal del corregimiento de Chumical, distrito de Las Minas
Chiriquí
- Cancha Comunal del corregimiento de Tinajas, distrito de Dolega
Panamá Este
- Parque Santa Rosa Lima, corregimiento de Las Margaritas, distrito de Chepo
Agroferia del IMA para el miércoles 29 de octubre
Los Santos
- Cancha del corregimiento de Flores, distrito de Tonosí
Chiriquí
- Cancha comunal del corregimiento de Santa Lucía, distrito de Remedios
Panamá Este
- Cartagando (Yosevat) en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Panamá Oeste
- Casa Cultural del corregimiento de Lídice, distrito de Capira.
Panamá
- Parque Miramar, corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá
Herrera
- Cancha Comunal del corregimiento de Ciruelo Abajo, distrito de Pesé