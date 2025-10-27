Metro de Panamá habilitará nuevo ingreso en la estación Albrook a partir de mañana

El Metro de Panamá informó que, a partir del 28 de octubre, se habilitará un nuevo ingreso a la estación Albrook, que servirá tanto a la Línea 1 como a la futura Línea 3. Este ingreso está ubicado en el costado exterior de la estación, sobre la acera que conduce hacia la parada de Curundú.

El espacio contará con escaleras eléctricas, escaleras fijas y elevadores, ofreciendo mayor comodidad y accesibilidad para todos los usuarios.

El techo de la nueva pasarela ha sido instalado de manera temporal, mientras continúan los trabajos de construcción de la estructura definitiva que cubrirá la estación ampliada de las Líneas 1 y 3.

Se recomienda a la población seguir las señalizaciones y guías en el área para una correcta orientación.