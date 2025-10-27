Policía Nacional incorpora 50 nuevas motos para operaciones de tránsito

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la @policiadepanama cuenta con una flota nueva de 50 motocicletas para "reforzar las labores de control y vigilancia en las vías del país".



Los nuevos vehículos serán distribuidos a nivel nacional, "priorizando las zonas… pic.twitter.com/Jggk40HXYG