Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 16:39

Policía Nacional incorpora 50 nuevas motos para operaciones de tránsito

La Policía Nacional indicó que los nuevos vehículos serán distribuidos a nivel nacional, "priorizando las zonas con mayor flujo vehicular".

Policía Nacional incorpora nuevas motos para operaciones de tránsito.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional cuenta con una flota nueva de 50 motocicletas para "reforzar las labores de control y vigilancia en las vías del país".

Los nuevos vehículos serán distribuidos a nivel nacional, "priorizando las zonas con mayor flujo vehicular y necesidad operativa".

