27 de octubre de 2025

Asamblea Nacional aprueba en tercer debate la Ley que regula el acogimiento de niños y adolescentes

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate Ley 111, que crea y regula el sistema de acogimiento como medida de protección temporal para niños.

Asamblea Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, con 43 votos a favor, el Proyecto de Ley 111, que crea y regula el sistema de acogimiento como medida de protección temporal para niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental.

