Asamblea Nacional aprueba el Presupuesto del Estado 2026 por B/. 34,901 millones

Con 58 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 27 de octubre, en tercer debate, el Proyecto de Ley 293, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto de B/. 34,901 millones.

El presupuesto contempla un programa de inversiones por B/. 11,188 millones, y durante su discusión se realizaron ajustes para reforzar los sectores de educación, salud y agricultura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1982906606648950840&partner=&hide_thread=false Con 58 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la @asambleapa aprobó este lunes en tercer debate el Proyecto de Ley 293, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto B/. 34,901 millones.



Este presupuesto incluye un… pic.twitter.com/yHzVjyDMFc — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2025

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, expresó que este instrumento financiero es técnicamente responsable, equilibrado y transparente, y que se encuentra alineado con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, durante su presentación en el segundo debate del proyecto.

El Presupuesto General del Estado para 2026 destina el 12.3% del Producto Interno Bruto (PIB) a la inversión pública, equivalente a B/. 11,141 millones, orientados a la construcción de obras e infraestructuras a nivel nacional.

Chapman destacó que el presupuesto está estructurado en dos componentes principales: gastos corrientes, por B/. 19,214.1 millones, y gastos de capital, por B/. 15,686 millones.