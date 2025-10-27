Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 07:33

Director del IFARHU detalla pagos del PASE-U y de programas como Seguro Educativo en el país

El IFARHU inició el segundo pago del PASE-U 2025 con un desembolso de B/.24 millones para más de 213 mil estudiantes, informó Carlos Godoy.

Noemí Ruíz
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) avanza con el segundo pago del programa PASE-U correspondiente al año 2025, beneficiando a más de 213 mil estudiantes en todo el país.

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, detalló que el desembolso inicial asciende a más de 24 millones de dólares, y que el proceso de pagos inició el sábado en el distrito de Chepo.

“Estamos haciendo un desembolso de más de 24 millones de dólares para más de 213 mil jóvenes. En Chepo comenzó el sábado, y el equipo del IFARHU está muy comprometido con honrar estos compromisos”, destacó Godoy.

El funcionario explicó que el segundo pago completo del programa corresponde a 771 mil jóvenes, con un monto total de 84 millones de dólares, de los cuales 190 mil beneficiarios recibirán su pago por ACH (casi 25 millones de dólares) y más de 59 millones serán distribuidos mediante cheques.

Director del IFARHU detalla pagos de programas como Seguro Educativo en el país

Además, Godoy informó que el IFARHU también mantiene activos otros pagos de programas como Seguro Educativo, Concursos, Discapacidad y Asistencias Educativas, de acuerdo con los cronogramas de cada regional.

Sobre los estudiantes que quedaron fuera del corte anterior, el director aclaró: “Hubo un tema de asistencia por la huelga y otras situaciones. Cerca de 80 mil jóvenes quedaron fuera, pero el Ministerio de Educación ya nos remitió la lista y estamos procediendo a generar esos pagos.” Sobre los estudiantes que quedaron fuera del corte anterior, el director aclaró: “Hubo un tema de asistencia por la huelga y otras situaciones. Cerca de 80 mil jóvenes quedaron fuera, pero el Ministerio de Educación ya nos remitió la lista y estamos procediendo a generar esos pagos.”

Godoy aseguró que el Gobierno Nacional ha garantizado los fondos necesarios para mantener los programas al día: “Podemos decir que las aguas están volviendo a su cauce. Estamos honrando todos los programas, pagando a quienes estaban pendientes, de acuerdo con la disponibilidad de fondos.”

