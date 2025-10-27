Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 16:27

Pagos del PASE-U 2025 continúan este 28 de octubre en varias provincias del país

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U continuarán el martes 28 de octubre en las provincias de Chiriquí, Coclé y Veraguas.

Pagos del PASE-U 2025.

Ana Canto
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 28 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U, correspondiente al año 2025, en las provincias de Chiriquí y Panamá

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Lugares de pago del PASE-U para el 28 de octubre

Provincia de Chiriquí

  • Distrito de Remedios: El Nancito, Remedios, Santa Lucía, Las Lajas y San Félix.

Provincia de Panamá

Panamá Norte

  • Ernesto Córdoba Campos

Panamá Este

  • Pacora
  • 24 de Diciembre

San Miguelito

  • José Domingo Espinar
  • Victoriano Lorenzo
  • Mateo Iturralde
  • Omar Torrijos Herrera

Panamá Centro

  • Don Bosco
  • Parque Lefevre

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
