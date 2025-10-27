Pagos del PASE-U 2025 continúan este 28 de octubre en varias provincias del país

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 28 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U, correspondiente al año 2025, en las provincias de Chiriquí y Panamá
Lugares de pago del PASE-U para el 28 de octubre
Provincia de Chiriquí
- Distrito de Remedios: El Nancito, Remedios, Santa Lucía, Las Lajas y San Félix.
Provincia de Panamá
Panamá Norte
- Ernesto Córdoba Campos
Panamá Este
- Pacora
- 24 de Diciembre
San Miguelito
- José Domingo Espinar
- Victoriano Lorenzo
- Mateo Iturralde
- Omar Torrijos Herrera
Panamá Centro
- Don Bosco
- Parque Lefevre
PASE-U: Documentos que se deben entregar
Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:
- La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
- La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:
- Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.
En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:
- En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
- El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.