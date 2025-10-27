Pagos del PASE-U 2025 continúan este 28 de octubre en varias provincias del país

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 28 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U , correspondiente al año 2025, en las provincias de Chiriquí y Panamá

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Director del IFARHU detalla pagos del PASE-U y de programas como Seguro Educativo en el país

Lugares de pago del PASE-U para el 28 de octubre

Provincia de Chiriquí

Distrito de Remedios: El Nancito, Remedios, Santa Lucía, Las Lajas y San Félix.

Provincia de Panamá

Panamá Norte

Ernesto Córdoba Campos

Panamá Este

Pacora

24 de Diciembre

San Miguelito

José Domingo Espinar

Victoriano Lorenzo

Mateo Iturralde

Omar Torrijos Herrera

Panamá Centro

Don Bosco

Parque Lefevre

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente: