IDAAN realizará corte de agua en Penonomé este martes 28 de octubre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que este martes 28 de octubre realizará trabajos de limpieza preventiva en la toma de agua cruda de Penonomé, en horario de 5:00 p.m. a 11:00 p.m., con el propósito de garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos de bombeo.

Durante esta jornada, la planta potabilizadora de Penonomé suspenderá temporalmente sus operaciones, por lo que se registrará afectación en el suministro de agua potable en varios sectores del distrito.

Las áreas impactadas serán: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Cerro Centenario, 8 de diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Karola, San Antonio, avenida Central y sectores aledaños.

El IDAAN recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias, almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional del recurso mientras duren los trabajos de mantenimiento.