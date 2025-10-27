Coclé Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 15:28

IDAAN realizará corte de agua en Penonomé este martes 28 de octubre

El IDAAN realizará limpieza preventiva en la toma de agua cruda de Penonomé este martes 28 de octubre. Varias comunidades verán afectado el suministro.

IDAAN realizará corte de agua en Penonomé 

IDAAN realizará corte de agua en Penonomé 

IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes 28 de octubre realizará trabajos de limpieza preventiva en la toma de agua cruda de Penonomé, en horario de 5:00 p.m. a 11:00 p.m., con el propósito de garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos de bombeo.

Durante esta jornada, la planta potabilizadora de Penonomé suspenderá temporalmente sus operaciones, por lo que se registrará afectación en el suministro de agua potable en varios sectores del distrito.

IDAAN realizará limpieza preventiva en la toma de agua cruda de Penonomé

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1982903286521897195&partner=&hide_thread=false

Las áreas impactadas serán: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Cerro Centenario, 8 de diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Karola, San Antonio, avenida Central y sectores aledaños.

El IDAAN recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias, almacenar agua con anticipación y hacer un uso racional del recurso mientras duren los trabajos de mantenimiento.

En esta nota:
Seguir leyendo

Dan detalles sobre proceso de desinfección de potabilizadoras de Azuero

IDAAN informa que Planta potabilizadora en Chiriquí fuera de operación

IDAAN suspenderá operaciones de la planta potabilizadora este 23 de octubre

Recomendadas

Más Noticias